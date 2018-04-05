У чергу за біометричним паспортом

Упродовж майже десяти років жителям Гусятинщини, щоб отримати закордонний паспорт, доводилось їхати в Тернопіль або Чортків. Сьогодні ж, що приємно констатувати, рік, як їм не треба витрачати на це додаткові кошти й час, оскільки Гусятинський районний сектор Державної міграційної служби України в області відновив роботу й почав надавати послуги з видачі паспортів громадян України у вигляді ID-картки та закордонних паспортів з безконтактним електронним носієм інформації (біометричних).

Введення в дію давноочікуваного безвізового режиму з Євросоюзом одразу ж збільшило потік охочих отримати біометричні паспорти. Стався справжній паспортний колапс. Державна міграційна служба тоді заспокоювала, що це очікуваний ажіотаж, який згодом минеться.

Із запитанням, що змінилося відтоді, звернулася до начальника Гусятинського районного сектору Державної міграційної служби в області Андрія Галябарди. Ось що він розповів:

— Погоджуюсь, торік через поєднання двох факторів — сезонне зростання попиту та ажіотаж, пов’язаний із запровадженням безвізового режиму України з ЄС, починаючи з травня, попит на закордонні паспорти різко зріс. Гусятин не був винятком. Черги були надзвичайно великі. Однак варто взяти до уваги те, що сама процедура оформлення документів, сканування відбитків пальців триває п’ятнадцять-тридцять хвилин. Крім біометричних, ми оформляємо й ID-картки. Попри те, що в нашому штаті лише троє працівників, щодня ми приймали по тридцять-сорок осіб. Перевагу надавали дітям, яким були потрібні паспорти громадянина України нового взірця для вступу до професійно-технічних навчальних закладів. Різке збільшення кількості оформлюваних документів спричиняло затримку в їх видачі.

Із нового року ситуація дещо змінилася. У січні на поліграфкомбінаті «Україна» запустили додаткову лінію персоналізації паспортів, що дозволяє впродовж найближчих місяців поступово повернутися до планової видачі у строки до семи або 20 робочих днів.

На сьогодні біометричні паспорти для виїзду за кордон отримали вже близько трьох із половиною тисяч жителів Гусятинщини, причому півтори тисячі — в цьому році, а українські — дві тисячі. За день документи оформляють приблизно сорок осіб.

Уже сьогодні підрозділи міграційної служби, центри надання адміністративних послуг оформлюють понад 22 тисячі замовлень на добу, що приблизно вдвічі більше, ніж торік. Разом із тим варто сказати, що майже два місяці діє електронна черга на закордонний паспорт, а дізнатися про стан оформлення та друку документа можна за допомогою електронного сервісу на офіційному веб-сайті ДМС України, дані сервісу оновлюються тричі на день. За прогнозами, попит на закордонні паспорти має знизитися вже у другій половині липня — на початку серпня, як це відбувається щороку наприкінці туристичного літнього сезону. Тому громадянам, які не планують подорожувати за кордон у найближчі місяці, не варто стояти в чергах, а зачекати кілька тижнів та оформити документи у значно комфортніших умовах.

Нагадаю, що вартість біометричного паспорта, який виготовляється упродовж 20-ти робочих днів, становить 557 гривень 30 копійок плюс банківські послуги за сплату цієї суми. Щоб отримати новий документ швидше, тобто за сім робочих днів, доведеться заплатити 810 гривень 30 копійок і відповідну суму банківських послуг.

Марія МАЙДАНЮК.

смт Гусятин.

Фото з вільних джерел