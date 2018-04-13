У Тернополі продовжується епопея з платою за дитсадки нетернополянами

До 1 квітня керівництво Тернопільського району мало визначитися з перерахунком коштів Тернополю за те, що мешканці довколишніх сіл відвідують міські дитсадки. Однак обіцянок ніхто не виконує.

За інформацією прес-служби мерії, якщо районна влада не виділить кошти, витрати перекладуть на батьків-нетернополян.

«Наразі рішення щодо оплати за відвідування дитсадків мешканцями навколишніх населених пунктів подало лише керівництво Байковецької та Залозецької громад. Відтак, проект рішення про затвердження договорів з цими громадами буде розглядатися вже на найближчій сесії Тернопільської міської ради. Іншими словами, для батьків дітей, які прописані у Залозецькій або Байковецькій громаді це означає, що вони оплачуватимуть за відвідування своїх дітей дитячих садків у Тернополі таку ж суму, як і самі тернополяни», – йдеться в інформації сайту ТМР.

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