За інформацією прес-служби Тернопільської міської ради, більш, ніж 2700 мешканців обласного центру вже підписали декларації із сімейними лікарями.
Всі комунальні заклади міста внесли в систему eHealth.
Наразі лікарів, із якими можна укласти договір, є 110.
В мерії також оприлюднили перелік адрес, звернувшись за якими, тернополяни зможуть підписати декларації.
У Тернополі підписати декларацію з сімейним лікарем/дільничним терапевтом можливо за наступними адресами:
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Адреса
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Структурний підрозділ
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Телефон реєстратури
|вул. Острозького, 6 (поліклініка №1)
|Амбулаторії №№1, 2, 3, 4
|52-74-07, 52-45-52
|вул. Волинська, 40 (поліклініка №3)
|Амбулаторія № 5
|55-09-10
|вул. Петриківська. 25А (м-н «Дружба»)
|Амбулаторія № 6
|51-32-14
|вул. Золотогірська. 12 (м-н «Кутківці»)
|Амбулаторія №7
|53-89-91
|вул. Ст.Бандери. 72 (м-н «Східний»)
|Амбулаторія № 8
|51-35-77
|вул.Купчинського, 14 (поліклініка №2)
|Амбулаторії № 9, 10, 11, 12, 13
|26-33-10, 26-10-71
|вул. Куліша, 7 (м-н «Сонячний»)
|Амбулаторія № 14
|43-67-01
|вул. Курбаса, 6 (м-н «Сонячний»)
|Амбулаторія № 15
|28-17-80
|вул. Бродівська, 50б (м-н «Новий Світ»)
|Амбулаторія № 16
|40-07-46
Фото з вільних джерел