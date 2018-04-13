МИНУЛО ДЕСЯТЬ РОКІВ, ЯК ВІДІЙШОВ У ЗАСВІТИ НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ АНАТОЛІЙ ГОРЧИНСЬКИЙ. ВСЕУКРАЇНСЬКУ СЛАВУ ПРИНЕСЛИ ЙОМУ ЙОГО ПІСНІ, КІЛЬКА З НИХ НАВІТЬ УВІЙШЛИ ДО СТА НАЙКРАЩИХ ПІСЕНЬ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ. МОЖЕ, МЕНШЕ ЗНАЛИ ЙОГО ЯК ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИСЕРА, АЛЕ ВІН НАЗАГАЛ УСПІШНО ПРАЦЮВАВ І В ЦІЙ СФЕРІ. ЗОКРЕМА, 19 РОКІВ ВІДДАВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ, ТОДІ ЩЕ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОМУ, ТЕАТРУ ІМЕНІ […]