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13.04.2018 автор:  Віра Перун

У Тернополі склали перелік місць, де можна підписати декларацію з лікарем

За інформацією прес-служби Тернопільської міської ради, більш, ніж 2700 мешканців обласного центру вже підписали декларації із сімейними лікарями.

Всі комунальні заклади міста внесли в систему eHealth.

Наразі лікарів, із якими можна укласти договір, є 110.

В мерії також оприлюднили перелік адрес, звернувшись за якими, тернополяни зможуть підписати декларації.

У Тернополі підписати декларацію з сімейним лікарем/дільничним терапевтом можливо за наступними адресами:

Адреса

Структурний підрозділ

Телефон реєстратури
вул. Острозького, 6     (поліклініка №1) Амбулаторії  №№1, 2, 3, 4 52-74-07, 52-45-52
вул. Волинська, 40      (поліклініка №3) Амбулаторія № 5 55-09-10
вул. Петриківська. 25А (м-н «Дружба») Амбулаторія № 6 51-32-14
вул. Золотогірська. 12 (м-н «Кутківці») Амбулаторія №7 53-89-91
вул. Ст.Бандери. 72 (м-н «Східний») Амбулаторія № 8 51-35-77
вул.Купчинського, 14 (поліклініка №2) Амбулаторії № 9, 10, 11, 12, 13 26-33-10, 26-10-71
вул. Куліша, 7    (м-н «Сонячний») Амбулаторія № 14 43-67-01
вул. Курбаса, 6  (м-н «Сонячний») Амбулаторія № 15 28-17-80
вул. Бродівська, 50б (м-н «Новий Світ») Амбулаторія № 16 40-07-46

Фото з вільних джерел

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Про автора

Віра Перун

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м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
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