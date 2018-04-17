У Тернополі відбудеться фестиваль-конкурс духовної пісні

21-22 квітня в Тернополі пройде традиційний пісенний захід «Я там, де є благословення». Участь у ньому візьме майже п’ять сотень учасників із різних куточків України та з-за кордону.

У перший день фесту відбудеться прослуховування конкурсантів. Його проведуть у драмтеатрі, «Перемозі» і церкві Матері Божої Неустанної Помочі, що на бульварі Д. Галицького. Цього ж дня увечері пройде урочисте відкриття фестивалю-конкурсу.

А наступного дня, 22 квітня, у філармонії відбудеться нагородження переможців і гала-концерт.

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