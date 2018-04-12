Увага! Кліщі на полюванні

Тепла та сонячна погода спонукала тернополян та жителів області вийти з будинків і прогулятися парком або ж відпочити в лісі. Але весняне сонце активізувало не тільки нас, але й, на жаль, кліщів. Їхня активність зростає саме в цей час.

За даними Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на сьогодні, 12 квітня, від початку березня в області зареєстровано 25 випадків укусів кліща. Три роки поспіль укуси кліщів реєстрували в останній декаді лютого, у той час як цього року їх почали фіксувати з другої декади березня. За минулий рік в області внесли до реєстру 1781 випадок укусів кліщів.

Завідувачка відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Марія Павельєва каже, що найчастіше кліщі перебувають поблизу пеньків, хмизу, сухої трави, гілля тощо.

— У цей час рекомендовано виходити на вулицю у світлому одязі з довгим рукавом, — радить Марія Павельєва. — Перебуваючи в парку чи лісі, слід оглядати себе та тих, хто поруч, кожних 1-2 години. Адже кліщі мають анестезуючу речовину, через яку людина не відчуває болю при укусі. Присмоктуються вони до найніжніших ділянок тіла, найчастіше — за вухами, на рівні поясу, у пахових ділянках, на волосяній частині шкіри голови.

Марія Павельєва зазначає, що після приходу з вулиці додому одяг обов’язково потрібно зняти і струсити. Також слід оглянути домашніх улюбленців, оскільки від них кліщ може переповзти до людини.

— Якщо ви все ж виявили кліща на тілі, бажано звернутися за медичною допомогою, — зауважує Марія Миколаївна. — Оскільки, по-перше, ми можемо зареєструвати випадок, по-друге, кліща можна здати на дослідження. Тоді ви знатимете, чи був він інфікований. Незалежно від результату дослідження, рекомендовано через 2 тижні або місяць здати на аналіз сироватку крові. Оскільки останнім часом через укуси кліщів трапляється багато випадків хвороби Лайма.

Першим проявом цього захворювання є почервоніння на місці присмоктування кліща, затверділість м’язів шиї, ломота в тілі та головний біль. Якщо вчасно не звернутися за кваліфікованою допомогою, хвороба Лайма може призвести до ураження різних органів і навіть інвалідності.

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