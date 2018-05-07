Або фізична особа, або платник єдиного податку

Нагадування від Тернопільській ОДПІ. Не можуть бути платниками єдиного податку ті фізичні особи — підприємці, які надають в оренду житлові приміщення чи їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) чи їхні частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

Власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом. Вказане положення також стосується використання майна, яке надається в оренду підприємцем на спрощеній системі оподаткування (п.1 ст.320 Цивільного кодексу України).

Тобто фізична особа, якій належить нерухоме майно (житлового або нежитлового призначення), загальна площа якого не перевищує згадані норми, не має права надавати одну частину нерухомого майна в оренду як фізична особа — не суб’єкт господарювання, а іншу частину як фізична особа — підприємець на спрощеній системі оподаткування.

Така фізична особа може надавати нерухоме майно (житлового або нежитлового призначення) в оренду як фізична особа — підприємець на спрощеній системі оподаткування або як фізична особа — не суб’єкт господарювання. Зазначена норма передбачена п.п.291.5.3 ст.291 Податкового кодексу України.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ