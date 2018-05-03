А проти Худоб’яка безсилі

На відміну від трьох попередніх виїзних матчів, проведених гравцями тернопільської «Ниви» в цьому році, поєдинок 24-го туру в Івано-Франківську, мабуть, варто занести до активу наших земляків. Утім проти лідера нападу господарів Ігоря Худоб’яка вони все ж були безсилими — 2:0 на користь «Прикарпаття».

Компліментів підопічні Вадима Боженка заслужили передусім за те, що зіграли на рівних із командою, яка за шість турів до завершення турніру забронювала за собою одну з двох путівок до першої ліги. Активно розпочали гру, першими створили по-справжньому небезпечний момент, який, на жаль, не зміг реалізувати Тарас Кривий… Та все ж за форвардом господарів Ігорем Худоб’яком, який після звітної зустрічі із сімнадцятьма влучними ударами очолив перегони бомбардирів групи «А» другої ліги, випереджаючи на один гол добре знайомого тернопільським прихильникам футболу Богдана Семенця з волочиського «Агробізнесу», двічі не встежили.

Приблизно за десять хвилин до перерви прикарпатський «халк» застав зненацька голкіпера «Ниви» Максима Механіва безпосередньо ударом зі штрафного. А вже під завісу зустрічі, на третій компенсованій до другого тайму хвилині, нападник укотре продемонстрував неабияке вміння гри головою. До речі, в обох моментах страж воріт тернопільців щонайменше допустився позиційних помилок…

Інші результати 24-го туру: «Полісся» (Житомир) — «Буковина» (Чернівці) — 2:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Арсенал» (Київська область) — 2:0, «Скала» (Стрий) — «Нива» (Вінниця) — 0:1, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Львів» — 2:0.

У неділю, 6 травня, гравці тернопільської «Ниви» прийматимуть іншого лідера — волочиський «Агробізнес». Третє в сезоні побачення ледве не земляків. Адже честь клубу з Хмельниччини нині захищають добре відомі тернопільським уболівальникам Андрій Скакун, Андрій Кухарук, уже згаданий Богдан Семенець, Ігор Курило, Андрій Дубчак, Сергій Шум, брати Іван і Микола Когути. В попередніх двох, нагадаю, команди обмінялися перемогами.

Фото із сайту ФК «Прикарпаття»