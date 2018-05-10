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10.05.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Без найманих працівників і звіт не потрібен

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Якщо суб’єкт господарювання не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих працівників до органів доходів і зборів не подається. 

Це передбачено пунктом 11 розділу ІІ Порядку за номером 435.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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Про автора

Богдан Дікальчук

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