Без «Ниви», але тільки… один тур

Озвучивши рішення припинити участь у чемпіонаті України серед команд групи «А» другої ліги, керівництво тернопільської «Ниви» вже через тиждень передумало. Після того як минулого вівторка, 15 травня, директор клубу Дмитро Андрієшин на раді ліг ПФЛ України зустрівся з її директором Сергієм Макаровим і головою комітету арбітрів вітчизняної федерації Лучано Лучі.

Тим часом під час бойкоту жовто-зелених наприкінці минулого тижня відбулися поєдинки 26-го туру: «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — «Полісся» (Житомир) — 3:2, «Арсенал» (Київська область) — «Нива» (Вінниця) — 2:3, «Агробізнес» (Волочиськ) — «Буковина» (Чернівці) — 5:0, «Скала» (Стрий) — «Львів» — 2:0. Наші ж земляки, без сумніву, втратили три очки, які цілком можна було здобути у виїзній грі з одним з аутсайдерів, хмельницьким «Поділлям».

Найближчої суботи, 19 травня, гравці тернопільської «Ниви» прийматимуть стрийську «Скалу». Гра відбудеться у Вишнівці, початок — о 17-й годині. Цікаво, що суперників розсудить представниця прекрасної половини людства — Катерина Зора. Сподіватимемося, що до неї ні в кого з футболістів претензій не виникне. Негоже ж бо на таку чарівну киянку голос підвищувати.

Фото із сайту ФК «Нива»