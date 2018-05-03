Літній кубок зі швидких шахів серед передплатників газети «Вільне життя плюс» знову сурмить збір. Щоправда, цього року першими визначать лауреатів претенденти на звання володаря Малого літнього кубка серед дітей передплатників «ВЖ плюс» віком до чотирнадцяти років.

Усе через те, аби юним прихильникам древньої гри літні канікули не завадили взяти участь у надзвичайно популярних у нашому краї змаганнях. Тож дитячий турнір організатори проведуть в останню неділю цього місяця, 27 травня. Щоб стати учасником шахових баталій, необхідно пред’явити квитанцію або її копію на річну передплату видання чи квитанцію на передплату «ВЖ плюс» на друге півріччя 2018 року. Долучитися до числа друзів газети можна буде і безпосередньо перед початком змагань у редакції видання. Передплатна ціна дворазового випуску «ВЖ плюс» на шість місяців — 177 гривень 93 копійки.

Турнір відбудеться за швейцарською системою. Кожному учасникові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. На лауреатів очікують кубок переможцеві і грамоти та грошові винагороди призерам. Завершення реєстрації учасників — о 10-й годині 30 хвилин, початок змагань — о 10-й годині 45 хвилин. Місце проведення турніру — розташований на п’ятому поверсі редакції прес-клуб «ВЖ плюс» за адресою: м. Тернопіль, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 9.

А через два тижні, в неділю, 10 червня, лауреатів літніх баталій визначать і дорослі. Умови і час завершення реєстрації та початку змагань для претендентів на звання володаря Літнього кубка серед передплатників «ВЖ плюс» ті ж самі, що й у дитячому турнірі.

Контактний телефон — 23-54-65.

На фото: під час торішніх баталій юних шахістів.

Фото Василя БУРМИ