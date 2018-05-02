Весняний крос

Минулої суботи в Гусятинському лісопарку визначили лауреатів традиційного районного весняного легкоатлетичного кросу. Гарна погода дозволила багатьом любителям бігу пересічною місцевістю показати свої найкращі результати.

У перегонах на 1000 метрів серед юнаків і дівчат 2004 року народження та молодших боротьба за нагороди звелася до суперечки найкращих легкоатлетів із загальноосвітніх шкіл I—III ступенів районного центру і Личківців. Завдяки старанням Діани Палюх і Максима Бойка збірна останнього навчального закладу здобула подвійну перемогу. Зате юні бігуни з районного центру були попереду за загальною кількістю нагород. У забігу дівчат друге-третє місце розділили Андріана Вінярська і Катерина Шмаровоз. А серед юнаків другим фінішував Іван Зубрицький, третім — Вадим Цвях.

Відрізок довжиною 1000 метрів долали і старші легкоатлетки. Боротьба завершилася тріумфом студенток Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя. Перемогла Наталія Жолобницька, за нею — Вікторія Юстин і Катерина Савчук. Відзначилися студенти коледжу і в бігу чоловіків на 2000 метрів. Упевнено переміг Іван Польовий, другим став Василь Калимін. А третім фінішував учень Гусятинської ЗОШ I—III ступенів Дмитро Кіндзер.

Переможці і призери нагороджені цінними призами, медалями і грамотами райдержадміністрації і районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

А. КУЗИК,

директор Гусятинського районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх».

Фото з архіву автора