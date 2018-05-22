Виступили успішно

Протягом тижня в польській Нідзиці найсильніші спортсмени-інваліди континенту сперечалися за нагороди чемпіонату Європи з шашок-64. У змаганнях узяли участь дев’яносто прихильників древньої гри з восьми країн Старого світу.

Серед тих, хто виступив успішно, і двоє представників тернопільського «Інваспорту». В турнірі за швейцарською системою в сім турів досвідчений наставник усіх наших земляків, майстер спорту Пантелеймон Яблонський виборов п’яте місце в класичній грі серед спортсменів із вадами зору. А кандидат у майстри Руслан Пронозюк в аналогічному турнірі спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату фінішував четвертим.

Натомість вітчизняні шахісти, які змагаються під егідою «Інваспорту», практично в той же час в Івано-Франківську визначили лауреатів чемпіонату України з шахів серед спортсменів з вадами зору. В напружених двобоях із більш ніж трьома десятками конкурентів з вісімнадцяти областей нашої держави кандидат у майстри Володимир Мельник, який захищав честь тернопільського «Інваспорту», теж посів високе дев’яте місце.

На фото: вгорі ветеран тернопільських шашок, майстер спорту Пантелеймон ЯБЛОНСЬКИЙ (справа на передньому плані); кандидат у майстри спорту Руслан ПРОНОЗЮК.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»