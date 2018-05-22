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22.05.2018 автор:  Віра Перун

Від ревнощів – до пограбування

На Лановеччині чоловік із кулаками накинувся на колишню дружину. Після нанесення побоїв відібрав у неї мобільний телефон.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, жертва та підозрюваний не раз сходилися задля спільного проживання, у них була спільна дитина. Однак хм довелося розлучитися.

Жителька села Юськівців Лановецького району, йдучи з подругами на дискотеку, побачила на вулиці свого колишнього. Він, перебуваючи в нетверезому стані, накинувся на неї, надавав стусанів, а потім відібрав мобільний телефон. Вартість втраченого потерпіла оцінила у 1400 гривень.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 186 ККУ. Триває досудове розслідування. Підозрюваний у вчиненому зізнався, телефон у нього вилучили поліцейські.

Фото з вільних джерел

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