14 травня в Києві відбулась прес-конференція, під час якої було анонсовано старт цьогорічного грантового конкурсу «Село: Кроки до розвитку» від агроіндустріального холдингу МХП.

У 2018 році компанія розширює територію проведення конкурсу на 5 регіонів і збільшує розмір гранту до 50 тис. грн. Долучитися до участі у цьогорічному проекті зможуть мешканці сіл Бережанського, Збаразького та Монастириського районів Тернопільської області.

«Ми раді оголосити старт цьогорічного проекту «Село: Кроки до розвитку». Нам дуже подобаються результати минулорічних конкурсів. І ми пишаємося тим, що реалізовуємо проект разом із громадськими організаціями. Ми починали з однієї області, торік їх було дві, а в цьому році вже п’ять. Цьогоріч — це 22 райони. Основна ціль проекту — розвиток бізнес-ініціатив у сільській місцевості. Ми не хочемо, аби люди покидали села. Тому намагаємося допомогти їм розвиватись, масштабувати власний бізнес та створювати новий. Аби українці не лише не виїжджали із сіл, а навпаки, приїжджали й бачили в цьому перспективу. У нас уже є переможці 2016 і 2017 років. Кількість людей, які бачать успіхи інших і хочуть долучитися, постійно зростає. Тому ми збільшуємо також кількість грантів. Якщо торік у нас було 45 грантів, то цьогоріч ми заявляємо 85. Однак це — не межа. Якщо ми побачимо більше цікавих і перспективних проектів, ми готові збільшити цю кількість. Також зростає сума грантів із 40 до 50 тис. грн. Як правило, грант не покриває всіх затрат. Ми розуміємо, що якщо майбутні підприємці, окрім своїх знань і зусиль, будуть інвестувати і власні кошти, вони відчуватимуть більшу відповідальність за почату справу», — підкреслює Ксенія Прожогіна, директор департаменту управління персоналом і комунікацій МХП.

МХП втретє проводить конкурс «Село: Кроки до розвитку». Цьогоріч програма отримала нагороду в Конкурсі кейсів з корпоративної соціальної відповідальності за внесок у розвиток міст та спільнот у 2017 році. Конкурс покликаний виявити та підтримати проекти, які матимуть суттєвий вплив на розвиток сільської місцевості та покращення добробуту громадян. Надійними партнерами МХП в цій ініціативі розвитку сільської місцевості стали громадські організації. Цьогоріч до співпраці в Івано-Франківській та Тернопільській областях долучилася ГО «Громадський центр «Еталон».

«Починаючи співпрацю з МХП, ми були впевнені в його надійності. «Рідний край», «Перспектив» і «Снятинська птахофабрика», які входять до складу холдингу, забезпечують значну кількість робочих місць для мешканців регіону, а продукція давно полюбилася людям, вони їй довіряють. Як партнерів проекту нас зацікавило цьогорічне розширення географії конкурсу на Івано-Франківську та Тернопільську області. Адже саме із західних регіонів виїжджає найбільша кількість заробітчан в сусідні країни. Такі проекти повертають віру мешканців, що можна зажити в кращих умовах, не виїжджаючи за кордон. Грантові кошти є відчутною підтримкою для дієвих підприємств для розширення діяльності, підвищення соціальної відповідальності бізнесу. Окрім того, проект допомагає молодим підприємцям започаткувати власну справу і тим самим збагатити не лише себе, а й громаду, частиною якої вони є», — зауважила голова правління ГО «Громадський центр «Еталон», партнер проекту, Леся Аронець.

Проект МХП «Село: Кроки до розвитку» сприяє не лише розвитку мікропідприємництва на селі, а є прикладом того, як успіх однієї людини може вплинути на розвиток усієї громади. Цьогорічні очікування від проекту, зокрема на Тернопільщині, — це розвиток мікропідприємництва в селах та окремих територіальних громадах, вихід бізнесу з тіні, генерація нових ідей розвитку підприємництва, основаного на розвитку потенціалу краю з використанням місцевих ресурсів.

Конкурс стартував у 2016 році і був реалізований у трьох районах Черкаської області. У результаті 10 грантерів отримали безповоротну фінансову допомогу до 40 тис. грн. У 2017 році проект розширив свою географію. МХП інвестував у бізнес-ініціативи місцевих мешканців 2 регіонів присутності: охопив 6 районів Черкаської області і 5 — Вінницької. Торік у рамках програми було визначено 45 переможців, які отримали гранти до 40 тис. грн на розвиток своїх ініціатив.

Поширення кращих практик комплексного розвитку сільських територій, ефективних соціальних технологій розвитку села, сільського зеленого туризму, екологічного будівництва дає свої плоди. МХП допомагає змінювати село, робити його сучаснішим і європейським. Кооперація зусиль, всебічна підтримка кращих ініціатив регіонів з боку МХП пришвидшить поступальний розвиток села — основи стабільного майбутнього країни.

Інформаційна довідка

МХП — провідний виробник курятини в Україні з найбільшою долею на ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів. МХП володіє та контролює всі етапи виробництва курятини: від вирощування зернових і олійних культур, виробництва комбікормів до виробництва інкубаційних яєць та вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, дистрибуції та продажу м’яса птиці (зокрема через партнерські брендовані точки).

МХП також займає провідну позицію в рослинництві: кукурудзу МХП вирощує для виробництва комбікормів, а інші культури — пшеницю, ріпак тощо — продає третім особам. МХП орендує сільськогосподарські угіддя, які розташовані здебільшого в родючих чорноземних регіонах України.

Із 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.