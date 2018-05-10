Гірники вже можуть приймати вітання

Для початку завоювали кубок. До якого найближчої неділі матимуть змогу покласти і золоті медалі чемпіонату.

Після проведених наприкінці минулого тижня матчів 30-го туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги гравців донецького «Шахтаря», здається, вже можна вітати з новим тріумфом. Вирвавши перемогу на останніх хвилинах суботнього домашнього поєдинку з луганською «Зорею» (2:1), гірники збільшили відрив від головних конкурентів з київського «Динамо» до п’яти очок.

Утім останні теж, так би мовити, вельми підсобили новим-старим чемпіонам. Адже напередодні в п’ятницю на полі рідного динамівського стадіону імені Валерія Лобановського не змогли здолати опір «Маріуполя» — 1:1. І марно після цього хоча би пробувати заводити мову чи про самовідданість гостей саме під час зустрічей з головними конкурентами «Шахтаря», чи про не зарахований гол Віктора Циганкова. Особливо зважаючи на те, що під час навколофутбольних пристрастей непримиренні опоненти за словом до кишені не лізуть. Одні експерти вкотре згадують про те, що для футбольного клубу «Маріуполь» у турнірі існує лише один принциповий суперник — київське «Динамо». Натомість головний тренер гірників Паулу Фонсека після матчу був іще категоричнішим. Мовляв, його колега із «Зорі» Юрій Вернидуб спить і бачить себе на посаді головного тренера… київського «Динамо».

Одне слово, гра забувається, а результат залишається. І перед двома завершальними в чемпіонаті турами киян може врятувати хіба диво: поразки «Шахтаря» не тільки в останній очній зустрічі, а й у домашньому поєдинку гірників з «Вересом». Причому теоретично можлива нічия рівненсько-львівської команди з лідером здатна хіба потішити самолюбство підопічних Олександра Хацкевича. Адже за різницею забитих і пропущених м’ячів перевага помаранчево-чорних більш ніж відчутна — десять балів.

А ось володарі бронзових нагород, мабуть-таки, визначаться після завершальної зустрічі 32-го туру між «Ворсклою» і «Зорею» в Полтаві. Перед нею «Ворскла», яка на два очки попереду, ще завітає в гості до «Маріуполя». В той час як «Зоря» прийматиме «Динамо». Всі проанонсовані матчі передостаннього 31-го туру, до речі, відбудуться в неділю, 13 травня.

А в інших поєдинках 30-го туру зафіксовано такі результати: «Верес» — «Ворскла» — 0:0, «Чорноморець» — «Карпати» — 1:1, «Олімпік” – “Сталь” – 0:2, “Олександрія” – “Зірка” – 1:0.

У 31-му турі принципових зустрічей вистачатиме і в турнірі команд, які ведуть суперечку за сьоме-дванадцяте місця. В суботу, 12 травня, силами поміряються: «Зірка» — «Карпати», «Сталь» — «Олександрія», «Олімпік» — «Чорноморець».

Натомість проведений учора, 9 травня, в Дніпрі фінальний матч Кубка України з футболу завершився тріумфом гравців «Шахтаря», які здолали динамівців з рахунком 2:0. Почесний трофей гірники завоювали втретє підряд і в дванадцятий раз у своїй історії.

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