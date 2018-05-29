Для платників третьої групи

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Стосовно того, коли для платників єдиного податку третьої групи може бути визначена ставка єдиного податку в розмірі трьох відсотків.

За умови сплати ПДВ її може обрати:

— суб’єкт господарювання, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу України, в разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

— платник єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі п’ять відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації його платником ПДВ;

— суб’єкт господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом десяти днів із дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату ПДВ, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

У разі зміни ставки єдиного податку реєстраційна заява подається не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ. Тобто новостворена юридична особа може обрати ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (третя група — три відсотки), лише після здійснення реєстрації платником податку на додану вартість.

Зазначена норма передбачена абзацом другим пункту 183.4 статті 183, підпунктом 4 пункту 293.8 статті 293, абзацом другим підпункту 298.1.2 статті 298 Податкового кодексу України.

Нагадаємо, що в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ фахівці інспекції консультують, проводять тренінги та надають практичну допомогу в заповненні декларації про майновий стан і доходи та подання електронної звітності з використанням електронного підпису.

Телефони для довідок — 43‑46-10, 43-46-46.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ