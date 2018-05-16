Електронні засоби виходять у лідери

У Тернопільській ОДПІ розповіли про результати роботи та особливості подання звітності електронними засобами зв’язку. За повідомленням начальника відділу електронних сервісів та звітності Любов Воловоденко в квітні 2018 року прийнято 19963 документи податкової звітності та звітності з єдиного внеску.

Понад 82 відсотки отриманої звітності прийнято засобами телекомунікаційного зв’язку. В тому числі 21,2 відсотка — з використанням електронного кабінету платника.

Для електронного подання звітності на веб-порталі ДФС України функціонує сервіс «Електронний кабінет платника». Аби почати ним користуватися, потрібно зайти за посиланням cabinet.sfs.gov.ua та в приватній частині (особистому кабінеті) вибрати режим «Введення звітності», який надає користувачу можливість створити, редагувати, підписати та надіслати звітність до контролюючих органів.

У разі виникнення питань з приводу користування електронним кабінетом, платники податків мають можливість звернутися до ДФС за телефоном: 0-800-501-007.

У Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ можна відвідати тренінги та отримати практичну допомогу щодо електронного заповнення звітності.

Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ