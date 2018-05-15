Звернень поменшало

Фахівці Тернопільської ОДПІ проінформували про результати розгляду ними звернень громадян. За січень-квітень цього року надійшло одинадцять письмових звернень — на п’ятнадцять менше, ніж за аналогічний період 2017-го.

На день подання інформації на всі одинадцять звернень надано письмові відповіді. Громадяни зверталися з таких питань:

— інформування щодо ухилення від сплати податків — три заяви;

— надання консультації щодо включення проїзних квитків у витрати — одна;

— надання консультації щодо податку на нерухоме майно — одна;

— отримання реєстраційних номерів облікових карток платників податків — три заяви;

— сплата єдиного соціального внеску — одна;

— перенесення строку подання податкової звітності — одна;

— надання консультації стосовно діяльності фізичної особи — підприємця — одна.

Також протягом чотирьох місяців було проведено 23 семінари-наради. Під час них розглядалися питання, пов’язані з розглядом звернень.

Докладні консультації, тренінги, а також надання допомоги в заповненні звітності в електронній формі — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ.

Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ