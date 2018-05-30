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30.05.2018 автор:  Богдан Дікальчук

Й абсолютного чемпіона визначили

Спортивний клуб тернопільського «Інваспорту» наприкінці минулого тижня на два дні перетворився на арену змагань майстрів малої ракетки. Перед початком напружених баталій учасників особистого чемпіонату області з настільного тенісу серед спортсменів з інвалідністю щиро привітав начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин. 

Суперечка атлетів з ураженням опорно-рухового апарату завершилася перемогою Романа Монташевича з Бережан. Компанію ж на п’єдесталі пошани йому склали Тетяна Боднар та один з найбільш титулованих вихованців тернопільського «Інваспорту», заслужений майстер спорту з футболу Іван Шкварло. Натомість у турнірі спортсменів з вадами слуху та вадами розумового і фізичного розвитку тріумфував тернопілець Ерік Скриник. Друге місце заслужено дісталося його землякові Артемові Ткаченку, третє — Степанові Вертепному з Теребовлі.

Та найцікавішими, без сумніву, стали баталії абсолютної першості. За її підсумками друге «золото» до особистої скарбнички нагород поклав Ерік Скриник. Титул віце-чемпіонки припав до лиця Тетяні Боднар. А відзнак за третє місце удостоївся Роман Монташевич.

На фото: лауреати чемпіонату.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»

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