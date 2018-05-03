Коли є, а коли — нема

Фізична особа не може скористатися соціальною пільгою на новому місці роботи у місяці, в якому її застосовано за попереднім. Про це нагадали в Тернопільській ОДПІ.

Оскільки платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізував це право в звітному місяці на старому місці роботи, то така фізична особа не має права на отримання в цьому місяці податкової соціальної пільги на новому місці роботи Однак при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги така фізична особа має право на отримання податкової соціальної пільги на новому місці роботи з наступного місяця після прийняття на роботу.

Відповідно до пункту 169.1 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2018 р – 1762 гривні), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень. Тобто в 2018 році – це 2470 гривень.

Згідно з підпунктом 169.3.4 Кодексу податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи.

Докладні консультації можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ