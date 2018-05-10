«Королева» стає все популярнішою

Фінальні старти XXII Спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкої атлетики стали рекордними за кількістю учасників. Минулої суботи на бігових доріжках і в секторах Тернопільського міського стадіону свою майстерність продемонстрували близько чотирьох сотень юних прихильників «королеви спорту», які захищали честь 22-х збірних загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступенів і 18-ти — ЗОШ I—II ступенів.

Поряд із масовістю не могла не порадувати і та обставина, що високі результати знову продемонстрували ті з наших земляків, які вже встигли про себе заявити на чемпіонатах України та інших вітчизняних змаганнях. Мова про бігуна на одне коло Вадима Трача, стрибунів у висоту Дениса Загалюка і Юлію Король, штовхальників ядра Андрія Пижа і Михайла Труша, ще одну бігунку на 400 метрів Вікторію Драгунцову, метальників списа Дарину Мостову і Степана Петришина, бігунів на 800 метрів Тетяну Когут і Миколу Хомка, спринтерів на 100 і 200 метрів Євгена Гаврилишина, Олександра Жеребного, Максима Клименка.

У командній суперечці збірних ЗОШ I—III ступенів не було рівних старшокласникам з обласного центру, представниками яких на цих змаганнях були тренери Г. М. Шмуляєва і М. С. Васірук. Друге місце дісталося збірній Бучацького району (І. В. Чуба і В. В. Панюс), третє — школярам з Бережан (В. П. Дуда). До шістки найкращих також увійшли легкоатлети Підволочиської селищної ради, Козівського і Шумського районів.

Не менш напруженою була і суперечка команд ЗОШ I—II ступенів. Завершилася вона перемогою легкоатлетів Бережанського району (Р. В. Сидорович). А в боротьбі за другу позицію школярі Бучацького району (М. Я. Головацький) на сім балів випередили ровесників із Чортківського (Б. М. Пиняк). До шістки ж найкращих знову увійшли збірні Підволочиської селищної ради, Шумського, а також Збаразького районів.

Леонід ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: під час змагань; переможці в бігу на 400 метрів серед юнаків.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА