«Лелеченята» визначили найсильніших

Шість команд переможців зональних стартів визначили лауреатів обласного етапу всеукраїнських спортивно-масових змагань «Олімпійське лелеченя», що їх проводить Національний олімпійський комітет України. За доброю традицією фінальні баталії на початку цього тижня відбулися в оздоровчому комплексі «Лісовий» поблизу Скоморохів Бучацького району.

На шляху до фіналу школярі із Шумська, Чорткова, Бережан, Борщева, Копичинців і Кременеччини поразок не знали. Тож після їхнього дводенного перебування в чарівній місцині, до якої з’їжджаються відпочивати діти зі всієї України, можна з повним правом зробити висновок, що перемогли і справді найсильніші. Перед початком стартів їх, до речі, щиро привітали перший заступник голови Тернопільського осередку НОК України Віталій Ігнатенко, олімпійський стипендіат, майстер спорту з легкої атлетики, головний суддя Іван Панасюк, представник управління освіти і науки облдержадміністрації Іван Цьомик, заступник начальника управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль, директор оздоровчого комплексу «Лісовий» Іван Кіндрат.

Далі ж, проголосивши клятву олімпійців, найкращі з «лелеченят» Тернопільщини постаралися якнайкраще про себе розповісти під час привітання команд. Найбільше безпристрасній суддівській колегії сподобалася презентація дружного колективу Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича.

А після головного спортивного виду — комплексної естафети — стало зрозуміло, що головними їхніми конкурентами в боротьбі за перемогу в командному заліку стануть учні Копичинської ЗОШ-гімназії №1, які показали найкращий час. Тож усе з’ясувалося під час брейн-рингу «Олімпійської вікторини». Здобутий у ній ще один чемпіонський титул приніс команді Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича таку жадану перемогу. Діти з Копичинців вибороли титул віце-чемпіонів, а почесне третє місце дісталося учням Борщівської ЗОШ-гімназії №3 імені Романа Андріяшика.

І, звісно, юні фізкультурники за два змагальні дні не могли обійтися без вечора знайомств, святкової дискотеки, флешмобу, руханки, енергійних забав. А проведений поза конкурсом турнір з міні-футболу завершився перемогою школярів з Копичинців.

Окрім лауреатів, організатори нагородили пам’ятними подарунками за сприяння олімпійському руху і залученню дітей до спорту і найбільш активних прихильників здорового способу життя. А подяками від НОК України нагороджені всі, хто посприяв успішному проведенню обласного фіналу «Олімпійського лелеченяти».

На фото: щасливі переможці обласного фіналу.

Фото з архіву організаторів