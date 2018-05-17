Магазин — не торгове місце

Фізична особа — підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи. Про це нагадали фахівці Тернопільської ОДПІ.

Згідно з Податковим кодексом України до першої групи платників єдиного податку віднесено фізичних осіб–підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.

Торгове місце — це площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (ваг, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.

До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства.

Тобто фізична особа–підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів у магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.

Докладні консультації — в Центрі обслуговування платників.

Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ