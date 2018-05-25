Матчева зустріч з однолітками

Юні вихованці відділення боксу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту 2005—2009 років народження нещодавно побували у Львові. В боксерській школі чемпіона світу, призера літніх Олімпійських ігор у Сеулі Андрія Котельника підопічні Анатолія Фірмана провели матчеву зустріч зі своїми львівськими ровесниками.

Такі змагання, погодьтеся, чудова можливість не тільки набути досвіду, а й познайомитися з новими друзями. І, без сумніву, Ілля Гуневич, Артем Сорочан, Костянтин Дмитрів, Артур Довгошия, Максим Мідько, Станіслав Кольцов, Едуард Шмигельський, Остап Перчак, Матвій Мельник, Микола Дукельський, Захар Фірман, Владислав Тракало їх знайшли.

На товариських спарингах були присутні і батьки юних тернопільських майстрів шкіряної рукавички. А всі учасники змагань удостоїлися від організаторів на згадку медалей і грамот.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву автора