Матч року: майстер спорту Іван Хабінець — читачі «ВЖ плюс»

Пропозиція майстра спорту Івана Хабінця зіграти з ним партію в шахи викликала чималий інтерес у читачів «ВЖ плюс». Уже в день виходу газети найбільш активні прихильники древньої гри запропонували свої варіанти.

Відповідь читачів: 1… e7—e5

У відповідь на перший хід білих, якими грає майстер спорту Іван Хабінець, більшість читачів теж запропонувала чорним висунути вперед королівського пішака — 1… е7—е5. Серед них М. Постолан із Жукова Бережанського району, тернопільці І. Чайка, четвертокласник Т. Кая та І. Пастернак, Р. Шпилик із Сільця Підгаєцького району, М. Боковський зі Львова, І. Зенчак-Гулька з Чорткова.

Другим за популярністю став хід 1… с7—с5. Його пропонували В. Грохольський із Чемерівців на Хмельниччині, Г. Мельник з Борщівщини, В. Люба із Житомира і В. Гулька з Чорткова. Натомість Р. Васильчик з Теребовлі запропонував просунути пішака с7 на одне поле і зіграти «Захист Каро-Канн».

Отож рішення більшістю голосів прийнято:

І. Хабінець — читачі «ВЖ плюс»

е2—е4, е7—е5

2.Кg1—f3 …?

Свій варіант другого ходу чорними, шановні читачі, надсилайте до понеділка, 14 травня, за електронною адресою dik@fl.te.ua чи телефонами: (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

Утратила шанс стати чемпіонкою

Із сьомого по двадцяте квітня в Словаччині проходив дев’ятнадцятий чемпіонат Європи з класичних шахів серед жінок. Наш читач, кандидат у майстри спорту Ігор Чайка, аналізуючи перипетії боротьби, дійшов висновку, що бронзова призерка Анна Ушеніна з Харківщини могла стати і чемпіонкою. Якби в шостому турі перемогла майбутню переможницю росіянку Валентину Гуніну. Для здійснення бажаного потрібно було знайти лише один правильний хід.

А. УШЕНІНА (Україна) — В. ГУНІНА (Росія)

І це хід 29.Th1—e1!! А продовження: 29.Td1—d2?! Після 29… Tc8—b8! 30.Фd4—c3 Tb8—c8 31.Фc3—d4 Tc8—b8 принесло білим нічию триразовим повторенням позиції.

До числа чотирнадцяти найкращих шахісток, які завоювали право взяти участь в наступному чемпіонаті світу за нокаут-системою, потрапили ще дві українки: Юлія Осьмак з Києва та Марія Музичук зі Стрия. Тернопілька Ольга Бабій виступила менш вдало, посівши 52-ге місце. Побажаємо нашій землячці здоров’я, творчої наснаги і вагоміших спортивних здобутків на міжнародній арені.

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел