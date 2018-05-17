Микола Івончик таки зійшов на вершину

Палкий прихильник бігу із Зозулинців Заліщицького району Микола Івончик таки домігся бажаного. Вчетверте приїхавши минулої неділі до Чернівців на традиційний «Біг миру», першим перетнув фінішну стрічку в суперечці ветеранів старших 45-ти років.

Дистанцію довжиною шість миль наш 53-річний земляк подолав за 39 хвилин і 7 секунд. Його успіх — зайвий доказ тому, що не потрібно зупинятися на досягнутому. Хоча і став на рік старшим, але зумів до «срібла» і «бронзи» двох попередніх забігів додати ще й чемпіонський титул. Причому випередив не тільки всіх конкурентів зі своєї вікової групи, а й багатьох молодших суперників.

Нагадаю, що «Вільне життя плюс» торік першим серед місцевих засобів масової інформації розповіло про самобутнього прихильника здорового способу життя Миколу Івончика. До того ж загітувавши його спробувати свої сили і в традиційному пробігу «Тернопільська озеряна». І пан Микола так само домігся успіху, подолавши дистанцію навколо Тернопільського ставу з третім часом у своїй віковій групі.

На фото: переможний фініш Миколи ІВОНЧИКА в «Бігу миру-2018».

Фото О. МАЗУРАШУ («Буковинський олімпійський портал»)