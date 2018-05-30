Місце зустрічі — кафедра журналістики ТНПУ

Чотирнадцять років поспіль кафедра журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка готує фахівців для роботи в засобах масової інформації. А цьогоріч виповнюється десять років із часу першого випуску бакалаврів журналістики.

З цієї нагоди та в рамках тижня кафедри 18 травня викладачі запросили всіх колишніх студентів-журналістів для того, щоб ті пригадали роки, проведені в рідному університеті.

Радо зустрічали викладачі своїх студентів, з особливим трепетом ділилися спогадами, розпитували про те, як склалося їхнє життя після закінчення вишу. Викладачі підготували для гостей насичену святкову програму, а ще більше — щирих слів, якими висловлювали радість із приводу зустрічі.

Завідувачка кафедри журналістики Наталія Миколаївна Поплавська зауважила, що вона та її колеги завжди раді бачити своїх випускників на відомих українських телеканалах, читати їхні публікації в провідних виданнях і слухати такі знайомі голоси в радіоефірі.

— Тішить, що наші випускники працюють у найрейтинговіших медіа різних областей України. Це мотивує нас працювати й надалі, дає нам розуміння того, що вже чотирнадцять років ми стараємося для студентів недаремно, — зазначила Наталія Миколаївна. — А за період нашої роботи ми підготували більше трьохсот професійних журналістів.

На зустріч завітала й декан факультету філології і журналістики Тетяна Пилипівна Вільчинська. Вона розповіла, що кафедра журналістики — наймолодша на факультеті. Та з часу її заснування викладачі кафедри започаткували багато традицій, гідних наслідування. Одна з них — зустріч випускників та викладачів.

— Свого часу кафедра журналістики відкривалася з метою забезпечення висококваліфікованими кадрами засоби масової інформації Тернопільщини, — підкреслила Тетяна Пилипівна. — Та сьогодні наші випускники працюють не тільки в обласних, але й у всеукраїнських медіа. Ми пишаємося тим, що в нас готують справді професійних журналістів, і бажаємо, щоб кафедра й надалі розвивалася, процвітала й випускала з-під свого крила справжніх фахівців.

У рамках тижня кафедри, напередодні зустрічі випускників, викладачі і студенти побували в музеї журналістики в селі Баворові Тернопільського району, який відкрили у грудні минулого року. Користуючись нагодою, запросили в університет на зустріч із випускниками ініціатора створення музею Богдана Свіргуна. Він розповів присутнім про те, як створювався музей, а також закликав допомогти в його розвитку.

— Сьогодні музей потребує не тільки фінансових інвестицій, але й наповнення історичними журналістськими експонатами та матеріалами. Важливо проводити пошукову роботу для того, щоб згадати імена всіх журналістів, які працювали і працюють на теренах області. Тому хочемо надалі співпрацювати з кафедрою журналістики Тернопільського педуніверситету для розвитку нашого музею, — сказав Богдан Іванович.

Цікаво, що це перший музей такого типу в Україні, аналог йому є тільки в Сполучених Штатах Америки.

Виступали на зустрічі випускників не тільки викладачі, а й випускники. Вони розповіли про свій шлях у журналістиці, пригадали цікаві історії зі студентського життя, а, окрім того, поділилися з теперішніми студентами своїми напрацюваннями в галузі журналістики.

На завершення Наталія Поплавська закликала випускників частіше навідуватися до рідного вишу, адже їхнім наставникам завжди цікаво знати про досягнення своїх вихованців.

Фото авторки