Наймолодші переможці

Уже другий рік підряд у Залозецькій спеціалізованій загальноосвітній школі I—III ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов на Зборівщині провели змагання з легкої атлетики серед учнів перших-третіх класів і дошкільнят старшої групи місцевого дитячого садочка. Старти приурочили до Міжнародного дня захисту дітей.

Юні прихильники «королеви спорту» продемонстрували свою майстерність у човниковому бігу і в бігу на тридцять метрів. У молодшій групі за підсумками двох видів першими дісталися фінішу Діана Сеник і Олексій Беркита. За ними — Христина Помяк і Максим Лісняк, Діана Щирба і Максим Манько. А в суперечці учнів других-третіх класів не було рівних Тетяні Тимчишин і Юрієві Цвігуну. Відзнак за друге місце удостоєні Марта Боднар і Вадим Батюх, за третє — Катерина Барановська і Дмитро Коваль.

Лауреати нагороджені грамотами, медалями і призами від тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і Залозецької селищної ради.

Б. ОМЕЛЬЧУК,

директор залозецького центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора