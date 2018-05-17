Нас багато

Інформація про кількість платників податків, які перебувають на обліку в Тернопільській ОДПІ. Її надала заступник начальника управління — начальник відділу реєстрації та обліку платників Ірина Іванко.

Станом на перше травня 2018 року на податковому обліку перебуває 16601 фізична особа — підприємець. Із них 13411 є жителями обласного центру, 3190 — Тернопільського району.

Окрім цього, зареєстровано 11587 юридичних осіб. Більш ніж 86 відсотків з них (9954) — юридичні особи міста. А 1633 — платники району.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ