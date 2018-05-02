Наче змовилися

Після впевнених перемог у попередніх матчах тандем лідерів вітчизняного футболу ніби вирішив узяти перепочинок. У 29-му турі чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги і «Шахтар», і «Динамо» здолали своїх конкурентів з мінімальним рахунком 1:0.

Минулий футбольний уїкенд ще в п’ятницю розпочався виїзною зустріччю гірників з «Маріуполем». Попри сподівання фахівців з уболівальниками, зливи голів у ворота неофіційного фарм-клубу чинних чемпіонів і лідерів не дочекалися. Чи то спека завадила, чи просто старші за рангом вирішили зайвий раз не дратувати прихильників… «Динамо». Адже після перемоги підопічних Паулу Фонсеки з великим рахунком, без сумніву, розпочалися би розмови про недотримання обома командами з Донеччини принципів чесної гри.

Одне слово, тактична схема господарів з одинадцятьма захисниками до певного часу давала результат. Однак на 65-й хвилині центральні оборонці не встежили за розрізною передачею, дозволивши нігерійському форвардові «Шахтаря» Кайоде вийти на побачення з голкіпером Євгеном Гальчуком. І дебютант гірників уже не вперше продемонстрував, що вміє ефективно реалізовувати створені для нього партнерами по команді моменти.

Натомість недільним виїзним поєдинком динамівців у Полтаві з «Ворсклою» 29-й тур завершувався. Динамівська талановита молодь, як завжди останнім часом, намагалася постійно тримати напругу біля воріт суперника. Однак і підопічні Василя Сачка на очах власної публіки аж ніяк не бажали здаватися на милість фаворитів.

Утім приблизно в той же ігровий відрізок, що і в маріупольському матчі (63-тя хвилина), оборонці господарів не встежили за стрімкою атакою киян, розпочатою, звісно ж, юним капітаном динамівців Віктором Циганковим. Польський захисник Томаш Кендзьора встиг підтримати її забіганням на відкриту позицію. І з властивою собі ефективністю зробив націлену передачу з правого флангу в центр штрафного майданчика. А там уже Дьємерсі Мбокані, який трьома хвилинами раніше замінив Віталія Буяльського, хоча і перебував у щільному оточенні захисників суперника, без довгих роздумів відправив шкіряну кулю в правий від Богдана Шуста кут воріт. Майже бездоганний у решті моментів голкіпер цього разу врятувати не зміг.

До речі, і третій матч команд чільної шістки так само завершився з рахунком 1:0. У Запоріжжі, де луганська «Зоря» приймала рівненський «Верес», до перерви активнішими були гості. А невдовзі після відпочинку звернув на себе увагу арбітр з Київщини Денис Шурман. Після того як у двобої із захисником гостей Володимиром Адамюком на газоні опинився Артем Громов, не гаючись, покарав оборонця червоною карткою. Чи мав слуга футбольної Феміди слушність, фахівці з уболівальниками сперечаються і досі. Численні повтори з різних ракурсів ніби засвідчують, що першим торкнувся м’яча саме Адамюк. Утім нападника все-таки збив, позбавивши того можливості вийти на побачення з голкіпером.

Більшість, здається, готові визнати дії судді помилковими. Натомість комітет арбітрів федерації його підтримав, зробивши висновок, що Шурман діяв згідно з чинними правилами і вимогами. А господарі, до речі, штрафний за це порушення не реалізували. Та все ж кількома хвилинами пізніше інший, бразильський, нападник «Зорі» Іурі скористався чисельною більшістю, не менш ефектно, аніж Кайоде, реалізувавши вихід один на один із воротарем.

У 29-му турі наче змовилися і команди, які сперечаються за 7—12 місця. Для перемоги сильнішим довелося двічі вразити ворота суперників: «Карпати» — «Олександрія» — 1:2, «Зірка» — «Олімпік» — 2:0, «Сталь» — «Чорноморець» — 1:2.

Поєдинки 30-го туру теж розпочнуться в п’ятницю, 4 травня, а завершаться в неділю, 6 травня. «Динамо» прийматиме «Маріуполь», «Шахтар» — «Зорю».

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