На байдарках, катамаранах та ще й на каяках

Третій юнацький чемпіонат Тернопільщини з водного туризму організатори присвятили 85-й річниці з дня народження поета, педагога і журналіста Степана Будного. Юні туристи, які змагалися під егідою всеукраїнських масових стартів «Спорт для всіх у парках і скверах», наприкінці минулого тижня провели три незабутні дні на околиці Струсова Теребовлянського району.

Відразу після відкриття чемпіонату учасникам довелося сідати в човни і катамарани, аби продемонструвати свою майстерність на спринтерській дистанції. На байдарках-двійках першою перетнула фінішну стрічку команда Бучацького району. Друге місце вибороли юнаки з Черниховецької об’єднаної територіальної громади, третє — дует з Козівського району. В двомісних же катамаранах переможцями стали юнаки з Чернихівців. За ними — їхні друзі-суперники за вподобаннями з Чорткова і Збаразького району.

Другого змагального дня суперечка в слаломі, без сумніву, була ще напруженішою. Втім переможці і віце-чемпіони своїми позиціями не поступилися. З тією лишень різницею, що срібними призерами в перегонах байдарочників стали дівчата з Черниховецької ОТГ. А треті місця на байдарках-двійках завоював дует із Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, на парних катамаранах — юні любителі водних пригод із Бучацького району.

А завершальним випробуванням умінь та навичок учасників стали виступи на каяку. Після завершення стартів тріумфував Денис Попович із Черниховецької ОТГ. Друге і третє місця дісталися Віталієві Кузевичу і Сергієві Процику з Бучацького району.

Максимум уваги суддівській колегії довелося проявити і при визначенні лауреатів у командному заліку. Перемога все ж дісталася команді Бучацького району, яку готувала до змагань Ірина Гуцул. Другими стали юнаки і дівчата з Черниховецької ОТГ, які завдячують своєму успіхові Ігореві Поповичу. А третє місце вибороли підопічні Івана Панчука з Чорткова.

Провести змагання на високому рівні було би неможливо без старань організаторів і допомоги благодійників. Тому слова щирої подяки не можна не сказати директорові ТОВ «Зорепад» Сергієві Іванову, директорові тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Володимирові Ванджурі, директорові і заступникові директора Струсівської ЗОШ I—III ступенів імені С. Будного Юрієві Лавриніву і Любові Гривняк, вітчизняній мережі туристського спорядження «Горгани», торговому представникові виробника «Турбат» Романові Задорожному, керівникові туристсько-спортивного клубу «Тернопіль» Олександрові Рибакову, місцевому господареві Романові Чабану.

Нехай туристські стежки, наполегливість, здоровий спосіб життя сприяють новим зустрічам юних мандрівників і їхнім успішним стартам на нових спортивно-туристських дистанціях.

Р. РОМАНИШИН,

завідувач організаційно-масовим відділом Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.

Фото з архіву автора