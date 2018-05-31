На Збаражчині злодіїв упіймали на гарячому

Під час вечірнього обходу підприємства директор помітив відчинені двері в складі. Чоловік насторожився й зателефонував у поліцію.

Правоохоронці, прибувши на місце події, затримали на гарячому двох крадіїв, які розбирали дороге обладнання та виносили комплектуючі на вулицю.

Як повідомили в поліції, обоє чоловіків затримані за статтею 208 КПК України. Їм інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення (замах на крадіжку).

Фото відділу комунікації поліції Тернопільської області