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31.05.2018 автор:  Віра Перун

На Збаражчині злодіїв упіймали на гарячому

Під час вечірнього обходу підприємства директор помітив відчинені двері в складі. Чоловік насторожився й зателефонував у поліцію.

Правоохоронці, прибувши на місце події, затримали на гарячому двох крадіїв, які розбирали дороге обладнання та виносили комплектуючі на вулицю.

Як повідомили в поліції, обоє чоловіків затримані за статтею 208 КПК України. Їм інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення (замах на крадіжку).

Фото відділу комунікації поліції Тернопільської області

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Про автора

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