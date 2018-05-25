На мінорній ноті

Третьої підряд поразки на футбольному полі (а коли врахувати ще і невиїзд до Хмельницького, то четвертої) зазнали гравці тернопільської «Ниви». Минулої суботи з мінімальним рахунком 0:1 на своїй домашній арені у Вишнівці поступилися стрийській «Скалі» в матчі 27-го туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги.

Після фінального свистка важко було не погодитися з виконувачем обов’язків головного тренера зелено-жовтих Вадимом Боженком, який висловив переконання, що протистояння приблизно рівних за класом колективів тривало до першої помилки когось із суперників. На 85-й хвилині, на жаль, її допустив голкіпер господарів Роман Жмурко. Загалом надійно провівши чи не увесь поєдинок, страж воріт не зміг упоратися з не надто небезпечним ударом безпосередньо зі штрафного капітана «Скали» Михайла Березового.

А втративши, очевидно, після цього психологічну впевненість, на першій компенсованій до другого тайму хвилині ще й удостоївся червоної картки за позбавлення суперника можливості забити гол. Хоча практично всі партнери по команді і залишили власні захисні редути без нагляду, прагнучи відновити рівновагу під час подачі кутового біля воріт суперників, навряд чи варто було залишати штрафний майданчик без упевненості, що першим устигнеш до м’яча.

Інші результати 27-го туру: «Полісся» (Житомир) — «Агробізнес» (Волочиськ) — 0:0, «Нива» (Вінниця) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) — 0:1, «Львів» — «Арсенал» (Київська область) — 3:0, «Буковина» (Чернівці) — «Поділля» (Хмельницький) — 1:0.

За два тури до завершення турніру гравці тернопільської «Ниви» можуть хіба згадувати про третій рядок турнірної таблиці, на якому провели тривалу зимову перерву. У виїзній зустрічі з «Арсеналом» з Київщини (сьогодні, 25 травня) і домашній зі «Львовом» (2 червня) реально хіба посперечатися за місце в чільній шістці.

Фото із сайту ФК «Нива»