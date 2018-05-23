На період відпустки можливе звільнення від сплати єдиного податку

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують його податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше двадцятого числа поточного місяця. Нарахування авансових внесків здійснюється податковими органами на підставі поданої ними заяви: зокрема щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно періоду щорічної відпустки.

Водночас, згідно з пунктом 295.5 Податкового кодексу України, платники єдиного податку, віднесені до першої і другої груп, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки. Проте за умови, якщо вони не використовують працю найманих осіб.

Щодо підприємців третьої групи, то таке звільнення від сплати єдиного податку до них не застосовується через недоцільність. Адже вони сплачують не фіксовану основну ставку єдиного податку, а відсоткову — від фактично отриманого доходу за звітний період. Тобто якщо підприємець третьої групи знаходиться у відпустці за власним бажанням, це жодним чином не впливає на порядок нарахування та сплати єдиного податку за відповідний звітний період.

Інформація про період щорічної відпустки підприємець подає в заяві довільної форми. Податківці також звернули увагу підприємців на те, що в Податковому кодексі йдеться про календарний місяць відпустки: тобто, з 1 по 31 (30, 29 чи 28) число. А тому в заяві з метою несплати єдиного податку за відповідний місяць відпустки потрібно обирати саме повний місяць.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ