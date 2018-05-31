На рівних конкурувати не здатні?

Юнаки і дівчата віком до сімнадцяти років протягом двох перших днів цього тижня на стадіоні «Зірка» в Кропивницькому змагалися за нагороди командного чемпіонату України з легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР. Честь Тернопільщини на своєрідному огляді молодих талантів захищали дев’ятеро атлетів з двох обласних ДЮСШ і двоє — з Бучацької ДЮСШ.

Невелика кількість земляків, які взяли участь у всеукраїнських стартах, викликана не відсутністю коштів, а низькою конкурентоздатністю спортсменів цього віку. Особливо в районних ДЮСШ. Безрадісна ситуація на фоні Волинської, Житомирської, Рівненської областей, які привезли по двадцять п’ять легкоатлетів, Вінницької і Хмельницької — по вісімнадцять.

Спілкуючись із колегами з інших міст та областей, в яких не набагато кращі умови підготовки, стає боляче за майбутнє «королеви спорту» на Тернопільщині. За останнє десятиріччя в обласному центрі закрили спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву з легкої атлетики, ДЮСШ №3, так і не дотримавши обіцянки відкрити відділення легкої атлетики в іншому навчальному спортивному закладі, ДЮСШ «Колос», хоча тренерів останньої, на щастя, працевлаштували. Тепер же горе-аудитори від влади, яким не дають спокою псевдореформи, зазіхнули і на дві обласні ДЮСШ, де є відділення легкої атлетики. Навіть мудре слово придумали — «однотипні». Мовляв, відділення ці можна об’єднати і зекономити на рік аж… 450 тисяч гривень.

Інакше, ніж ганебним, таке ставлення до «королеви» годі назвати. В Дніпрі, скажімо, функціонують чотири ДЮСШ і дві СДЮШОР із відділеннями легкої атлетики, в Харкові і Сумах загалом по п’ять, у Рівному — три. І ніхто не ставить під сумнів їхню ефективність, не прагне зекономити кошти на дітях. Умови підготовки юних спортсменів, порівнюючи з іншими регіонами, теж — як небо і земля. Хіба в Рівному легкоатлети так само «бідні родичі». Торік з’явилася було надія, що нарешті реконструюють легкоатлетичне ядро Тернопільського міського стадіону. Але… обіцяв пан: кожух дам. Нині чиновники знову роблять вигляд, ніби забули про знищені бігові доріжки і легкоатлетичні сектори…

Що ж стосується підсумків змагань у Кропивницькому, то збірна юнаків і дівчат Тернопільщини, попри всі згадані негаразди, без медалі за доброю традицією не залишилася. Штовхнувши в останній спробі ядро на 13 метрів 33 сантиметри підопічна тренерів Бучацької ДЮСШ Івана Чуби і Миколи Головацького Валентина Павлів стала бронзовою призеркою. Непогано виступили ще кілька наших земляків. Тренерське подружжя Богдана та Оксану Дудів з Тернопільської ОДЮСШ шостим місцем у бігу на 2000 метрів із перешкодами порадував Віктор Гнатів — 6 хвилин 38,22 секунди. А підопічний Олега Данилюка з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Вадим Трач фінішував сьомим у довгому спринті на 200 метрів — 23,08 секунди. Згадаю також ще двох вихованців Тернопільської ОДЮСШ. У стрибках у висоту Денис Загалюк (тренер Михайло Васірук) із результатом 185 сантиметрів став одинадцятим. Так само, як у секторі для штовхання ядра Вікторія Мітюрьова. Підопічна Галини Шмуляєвої в найкращій своїй спробі послала снаряд на 11 метрів 87 сантиметрів.

У командній суперечці 44-х збірних ДЮСШ легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ, набравши 102 залікових бали, фінішували десятими. В активі ж Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту 35 очок і тридцяте місце.

Леонід ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: бронзова призерка командного чемпіонату України Валентина ПАВЛІВ під час виступу на нещодавньому чемпіонаті області.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА