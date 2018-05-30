Вільне життя
Вільне життя  |  Важливо  |  Головне  |  Медицина  |  Новини  |  Тернопіль  |  На Тернопіллі знову виявили спалах кишкової інфекції
30.05.2018 автор:  Віра Перун

На Тернопіллі знову виявили спалах кишкової інфекції

Десять мешканців Борщівщини госпіталізували з діагнозом «кишкова інфекція». Шестеро з них – діти.

За інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, перші двоє хворих із кишковими розладами звернулись за медичною допомогою 25 травня, решта – 28 травня.

Нині всі перебувають на стаціонарному лікуванні.

«Під час розслідування з’ясовано можливий зв’язок із закладом громадського харчування м. Борщів, в котрому перебували потерпілі, – йдеться в повідомленні лабораторного центру. – Фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведені заходи з метою локалізації та ліквідації вогнища, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційних захворювань, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження».

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Віра Перун

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини