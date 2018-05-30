На Тернопіллі знову виявили спалах кишкової інфекції

Десять мешканців Борщівщини госпіталізували з діагнозом «кишкова інфекція». Шестеро з них – діти.
За інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, перші двоє хворих із кишковими розладами звернулись за медичною допомогою 25 травня, решта – 28 травня.
Нині всі перебувають на стаціонарному лікуванні.
«Під час розслідування з’ясовано можливий зв’язок із закладом громадського харчування м. Борщів, в котрому перебували потерпілі, – йдеться в повідомленні лабораторного центру. – Фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» проведені заходи з метою локалізації та ліквідації вогнища, встановлення джерела, ймовірних факторів передачі інфекції, причин та обставин, що сприяли виникненню інфекційних захворювань, здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження».
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