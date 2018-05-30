На Тернопіллі знову виявили спалах кишкової інфекції

У 1990 році в Гориглядах на Монастирищині стартувало будівництво нової школи, розрахованої на майже 200 учнів. Адже на той час у селі було понад 300 дітей. Через три роки нову школу, будівельна готовність якої становила 80 відсотків, законсервували. І донедавна діти сільчан ходили здобувати знання до ще польської школи, збудованої 1933 року.