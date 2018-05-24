Нині Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області проводить заходи щодо припинення видачі ветеринарно-санітарних паспортів для домашніх тварин не встановленої форми.

Як відомо, в Міністерстві аграрної політики та продовольства внесено зміни до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку, зокрема в частині визначення єдиної форми бланку ветеринарно-санітарного паспорта на домашню тварину.

За повідомленням прес-служби відомства, «видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину передбачена Законом України «Про ветеринарну медицину» та входить до переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держпродспоживслужбою, органами та установами, що належать до сфери її управління». Розмір плати за надання таких послуг становить складає 51 гривню 29 копійок.

Наразі право надання даної адміністративної послуги мають лише державні установи ветеринарної медицини, зокрема державні лікарні ветеринарної медицини (району, міста, області).

Ознайомитися з новою формою ветеринарного паспорта можна ТУТ.

Фото з вільних джерел