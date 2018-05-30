На Тернопіллі розповсюдили фальшиві долари

Тернопільська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких звинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти.

За інформацією прес-служби відомства, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2017 років група осіб, маючи відповідні навички та знання у сферах графічного моделювання та налаштування технічних пристроїв, переслідуючи мету збагатитись у незаконний спосіб, систематично виготовляла та збувала підроблену іноземну валюту, номіналом 100 доларів США. Зловмисники налагодили процес друку фальшивок у сусідній області. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам, вдалось запобігти виходу на «чорний ринок» підробленої валюти в особливо великих розмірах.

Наразі триває розслідування щодо інших учасників, причетних до злочину.

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