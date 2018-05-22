На Тернопільщині обікрали церковного касира

Майже 28 тисяч гривень поцупили з будинку касирки храму села Цеценівки, що на Шумщині, купці пір’я. Двері до помешкання були незамкнені, чим і скористалися зловмисники.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області, жінка залишила кошти в своєму будинку, а туди, за версією сусідки, заходили невідомі особи ромської національності, які того дня скуповували в селі пір’я.

Гроші були власністю церковної громади, а в потерпілої, як матеріально відповідальної особи, зберігалися у зв’язку з тим, що в храмі тривають ремонтні роботи. Потерпіла зізналася, що крадії потрапили до помешкання вільним доступом, адже двері були не замкнені.

З’ясовуючи обставини вчинення крадіжки, правоохоронці встановили, що того дня у селі були скупники пір’я. Одну з циганок, що виходила з будинку потерпілої, бачила сусідка.

Поліціянти проводять оперативні заходи, аби затримати підозрюваних, а сільських мешканців закликають не нехтувати правилами безпеки і замикати на ключ вхідні двері будинку чи підсобних приміщень, де зберігається цінне майно.

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