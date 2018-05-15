Недалеко і до ста тисяч

Протягом січня-квітня цього року фахівці Центру обслуговування платників Тернопільської ОДПІ надали більше шістнадцяти тисяч адміністративно-податкових послуг. За ними звернулися 93116 наших земляків.

Уже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Протягом перших чотирьох місяців у центрі видали 6733 реєстраційних номерів.

Також видано 4377 відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів, зареєстровано 1158 книг обліку розрахункових операцій та надано 1082 витяги з реєстру платників єдиного податку.

У Центрі обслуговування платників, нагадаю, надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. У зручний для них час платники можуть подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги чи отримати ключі електронного цифрового підпису.

Адреса Центру обслуговування платників: вул. Білецька,1. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ