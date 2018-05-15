Не вище п’яти мінімальних розмірів зарплати

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Стосовно оподаткування суми вартості путівок на оздоровлення.

Відповідно до абзацу другого підпункту 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку на доходи фізичних осіб та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік. За умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня податкового (звітного) року. В 2018 році — 18615 гривень.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ