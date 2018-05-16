Не забудьте про перше серпня

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Відповідно до пункту 179.7 статті 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до першого серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації про майновий стан і доходи.

Податківці також звертають увагу на те, що, згідно з пунктом 126.1 статті 126 кодексу, в разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, то він нестиме відповідальність у вигляді штрафу в таких розмірах:

— при затримці до тридцяти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання — в розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше тридцяти календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання — в розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

А після дев’яноста календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, нараховуватиметься ще й пеня.

На суми грошового зобов’язання, визначеного підпунктом 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу України (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати, включаючи день погашення. З розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Докладніше — в Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ