Не підвів команду

Під час проведеного нещодавно Міжнародним союзом гирьового спорту в угорському Кечкеметі чемпіонату Європи не підвів співвітчизників і підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького, майстер спорту Василь Середюк. Разом з партнерами по команді наш земляк виборов титул чемпіона континенту в естафеті.

Про напругу боротьби в цій дисципліні свідчить хоча би та обставина, що в боротьбі за головний трофей українські богатирі випередили головних конкурентів з Росії лише на один підйом. Звання чемпіона Європи дозволяє Василеві Середюку претендувати на присвоєння звання майстра спорту міжнародного класу.

Також нещодавно в словенському Цельє відбувся чемпіонат Європи, організований Міжнародною федерацією гирьового спорту. Мандрівка на Балкани стала успішною для вихованки Збаразької ДЮСШ Іванни Залевської. Виборола друге місце в ривку серед юніорок, чия вага не перевищує 60 кілограмів. Не був стороннім спостерігачем і наставник юної атлетки Віталій Гуголь. Переміг у двоборстві в суперечці ветеранів своєї вікової групи у ваговій категорії понад 90 кілограмів.

На фото: українські гирьовики на першій сходинці п’єдесталу пошани.

Фото з вільних джерел