Не тільки завзято тренуються, а й активно відпочивають

Насиченими виявилися нещодавно вихідні для юних вихованців відділення вільної боротьби Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. За ініціативи тренера Івана Лозинського, підтримки батьків спортсмени груп початкової підготовки цікаво і весело провели час на дальному пляжі Тернопільського ставу.

Для дітей організували різноманітні конкурси, рухливі ігри, розваги. Майбутні чемпіони досхочу накупалися, по засмагали. Галасливий дитячий щебіт не змовкав, здається, ні на мить.

І, звичайно ж, який відпочинок на природі без шашлику. Після завершення азартних ігор і забав втомлені, але безмежно щасливі діти всі разом з апетитом ним поласували. А вже після повернення до міста на десерт скуштували ще і морозива.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального закладу