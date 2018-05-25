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25.05.2018 автор:  Віра Перун

Нині в тернопільських школах пролунали останні дзвоники

Згідно з наказом управління освіти Тернопільської міської ради, свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх закладах міста провели нині, 25 травня.

Майже через місяць – 23 червня – відбудеться свято «Випускник-2018».

Фото авторки

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Про автора

Віра Перун

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