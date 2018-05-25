Нині в тернопільських школах пролунали останні дзвоники

Згідно з наказом управління освіти Тернопільської міської ради, свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх закладах міста провели нині, 25 травня.
Майже через місяць – 23 червня – відбудеться свято «Випускник-2018».
Фото авторки
Згідно з наказом управління освіти Тернопільської міської ради, свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх закладах міста провели нині, 25 травня.
Майже через місяць – 23 червня – відбудеться свято «Випускник-2018».
Фото авторки
Напередодні нового року вихованці Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби порадували своїх наставників успішним виступом відразу на двох турнірах. Особливо учень ЗОШ №12 Анатолій Паснак, який устиг зійти на п’єдестал пошани як у Долині, так і в столиці нашої держави Києві.
Про внесення змін до Положення про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру.
23 січня відділ сім’ї та молоді облдержадміністрації передав медичне обладнання для офтальмологічного відділення КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня». Придбали його за кошти, зібрані на Тернопіллі в рамках XІІ Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».