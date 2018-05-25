Нині в тернопільських школах пролунали останні дзвоники

Напередодні нового року вихованці Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби порадували своїх наставників успішним виступом відразу на двох турнірах. Особливо учень ЗОШ №12 Анатолій Паснак, який устиг зійти на п’єдестал пошани як у Долині, так і в столиці нашої держави Києві.