Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Державна фіскальна служба запровадила новий сервіс — подання скарги на рішення комісій із реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН у такій реєстрації в електронному вигляді.

Новий сервіс уведений відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 року «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Створити та надіслати скаргу, а також заяву про відмову від поданої скарги платник має змогу через електронний кабінет, вхід до якого здійснюється за адресою cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Також для формування скарги або заяви в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту). Скарга направляється за формою J(F)1313201.

До скарги подаються документи про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим податковим накладним/розрахункам коригування за формою J(F)1360102. Кожен документ, що додається до скарги, надсилається окремим додатком у форматі pdf та повинен мати розмір не більше 2 мегабайтів. Зразок заповнення скарги розміщено за адресою http://sfs.gov.ua/data/files/224876.jpg

У разі відкликання скарги до прийняття рішення комісією ДФС з питань розгляду скарг, платник податків має право подати заяву за формою J(F)1313301.

Електронні формати скарги та заяви розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ