Нові надії пов’язують з асоціацією

Створена наприкінці січня цього року Асоціація гирьового спорту України, яка вже встигла стати членом Всесвітньої федерації гирьового спорту, наприкінці першої декади травня провела свій перший відкритий чемпіонат України. Місце проведення дебютних вітчизняних стартів обрали аж ніяк не випадково.

І голова правління, заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, ужгородець Андрій Яремус, і почесний президент асоціації, народний депутат України Ігор Побер — наші земляки. Тож ні миті не сумнівалися, що в тернопільському палаці спорту «Текстильник», який ось уже скільки років є своєрідною Меккою місцевих богатирів, постараються все зробити для забезпечення належного прийому гостей, створення комфортних змагальних умов для учасників.

Із допомогою, звичайно ж, управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Місцеві організатори потурбувалися також і про показові виступи школи сучасного танцю, якою керують Юлія Підгайна і Валерія Гарбузенко, сучасне озвучення забезпечили завдяки добрій волі виробника професійного обладнання ТОВ «Інженерія та інновації» на чолі із Сергієм Масиком, а про наочну агітацію подбала фірма «Експерт-сервіс», якою керує Олег Матковський.

Тож після завершення дводенних баталій у таких дисциплінах як двоборство, довгий цикл, ривок, напівмарафон, командна естафета, з ними не могли не погодитися і всі 136 атлетів, які захищали честь п’ятнадцяти областей нашої держави та одного зі спортивних клубів сусідньої Польщі.

За підсумками чоловічих турнірів дорослих, юніорів і ветеранів, а також суперечки жінок у ривку і в довгому циклі третє місце в загальнокомандному заліку вибороли атлети Закарпатської області. Сусіди із Львівщини піднялися на другу сходинку п’єдесталу пошани. А збірна Тернопільщини, яку до змагань готували двоє наших уславлених земляків, заслужених тренерів України і майстрів спорту міжнародного класу Петро Багрій і Зіновій Кульчицький, здається, ні про що інше, як про перемогу на домашньому помості, і не мріяла.

Причому обоє лідерів тернопільських гирьовиків, які і в обласному осередку асоціації так само залишилися відповідно керівником і головним тренером збірної, передусім мотивували підопічних на боротьбу власним прикладом. У двоборстві старший викладач кафедри фізичного виховання Зіновій Кульчицький, а у вправі за довгим циклом — тренер Збаразької районної комунальної ДЮСШ Петро Багрій у своїх вагових категоріях не тільки перемогли в суперечці ветеранів, а й вибороли бронзові медалі турнірів дорослих. Порадіймо і за інших сеньйорів з Тернопільщини. У двоборстві, скажімо, тренерові Бучацької ДЮСШ Русланові Бойку виявилося до снаги перемогти не тільки у ветеранських баталіях, а й у головному турнірі. У вправі ж за довгим циклом переможцями в своїх вікових групах і вагових категоріях також стали директор Ридомильської ЗОШ на Кременеччині Василь Левандовський, працівник Тернопільського водоканалу Сергій Боднарчук та ще один тернопілець Володимир Дзюба. Причому останньому не було рівних ще й у напівмарафоні.

У головному ж турнірі відзначилися і підопічні двох керівників тернопільського осередку. «Золотом» у двоборстві Зіновія Кульчицького порадував Василь Середюк, «бронзою» — вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Володимир Воловик. А у вправі за довгим циклом віце-чемпіонами стали інженер-програміст ПрАТ «Тернопільський молокозавод» Роман Сіправський та Антон Дуль із згаданої ОДЮСШ. А підопічний Петра Багрія Роман Порохняк виборов третє місце.

Не відстати від дорослих постаралися і юніори. Передусім сімнадцятирічний вихованець Збаразької ДЮСШ Богдан Тольпа. Студентові Тернопільського професійного коледжу з посиленою фізичною і військовою підготовкою, який під опікою Петра Багрія неодноразово перемагав уже і у вітчизняних та міжнародних протистояннях дорослих, цього разу в турнірі юніорів не було рівних як у двоборстві, так і у вправі за довгим циклом. Треті ж місця в обох дисциплінах посів студент Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Володимир Гуменний, якого під опіку Зіновієві Кульчицькому передав інший наставник Збаразької ДЮСШ Віталій Гуголь. А друге місце в двоборстві виборов товариш останнього по навчанню Назарій Гук, треті — ще двоє студентів цього вишу Микола Палиця і Максим Козак. А в командній естафеті тріо в складі Василя Середюка, Романа Сіправського і Петра Багрія удостоїлося срібних медалей.

Не могло не порадувати також те, що до переконливої командної звитяги на чемпіонаті долучилися і дівчата. В ривку віце-чемпіонками в своїх вагових категоріях стали підопічна Віталія Гуголя Анастасія Роловська із Збаразької ДЮСШ і студентка коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Соломія Євсюкова, якою опікується Роман Сіправський. А підопічна Руслана Бойка Христина Симанюк із Бучацької ДЮСШ завоювала третє місце. До того ж Соломія вирішила продемонструвати свою майстерність ще й у вправі за довгим циклом, виборовши «бронзу».

За підсумками першого відкритого чемпіонату України визначився склад національної збірної, яка з 21 по 24 червня виступить на цьогорічному чемпіонаті світу в італійському Мілані. До головної команди потраплять усі, хто в своїх дисциплінах виборов перше-друге місця, та ще… знайдуть кошти на неблизьку мандрівку. А наступні вітчизняні змагання наприкінці вересня відбудуться у Львові, де визначаться лауреати Кубка України.

На фото: тернопільські гирьовики відразу після церемонії нагородження, під час змагань.

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО