Нюанси листування через електронний кабінет

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Меню «Листування з ДФС» приватної частини електронного кабінету дозволяє надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу Державної фіскальної служби України.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Вимоги до оформлення звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі визначені пунктом 52.1 Податкового кодексу України. На звернення, що не відповідає цим вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені законодавством.

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДФС, до якого його направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету, відправлені листи — у вкладці «Відправлені документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом поштою або на електронну адресу, зазначену в зверненні, у строки, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами. Зокрема:

для надання відповіді на звернення — не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені в зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник установлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів;

для надання відповіді на запит на отримання публічної інформації — не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту;

для надання індивідуальної податкової консультації — протягом 25-ти календарних днів, що настають за днем отримання звернення контролюючим органом.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефон для довідок 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ