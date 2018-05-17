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17.05.2018 автор:  Вільне Життя

Ніколи не заблукають

Присвячена Дню матері першість області зі спортивно-туристського орієнтування в паркових зонах стала складовою частиною всеукраїнських масових стартів «Спорт для всіх у парках і скверах». Організували традиційні змагання в тернопільському парку Національного відродження обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». 

Молодшим учасникам віком до чотирнадцяти років, ветеранам і сімейним парам треба було віднайти контрольні пункти за вибором. Представникам же інших вікових груп потрібно було рухатися в заданому напрямку з поступовим зростанням номерів. А перемогли, звісно, ті, які віднайшли більше контрольних пунктів за коротший проміжок часу.

Серед наймолодших успіх відсвяткували Ольга Фероян і Дмитро Перець, Лілія Гринчишин і Денис Пелехатий. А чітко в заданому напрямку, затративши мінімум часу, рухалися Тетяна Бас і Назарій Кошулинський, Анастасія Гончар і Оксана Токар, Юлія Радецька і Роман Мороз. Перегони ж ветеранів завершилися перемогою Галини Фалінської і Андрія Легкого.

Нарешті в суперечці сімейних пар, в яких змагалися діти від десяти років, першими перетнули фінішну стрічку Тетяна Грухіна з донькою Вікторією. За ними — Тетяна Єрмакова із сином Леонідом.

Р. РОМАНИШИН,

головний суддя.

Фото з архіву організаторів

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