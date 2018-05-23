Обмеження таки існують

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що, згідно з пунктом 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Зокрема з фізичними особами — в розмірі до 50000 гривень включно.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством (підприємцем), які установлені пунктом 6 розділу ІІ згаданого положення, стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі. В тому числі виплат суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок: 43-46-46, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ